Липчанин с чужой карты оплатил бензин на 4 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-16T10:15:45+03:00

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В прошейдший вторник, 15 января, в отдел полиции обратился 42-летний липчанин. В заявлении он указал, что в период с 28 декабря по 15 января неизвестные использовали топливную карту, принадлежащую ООО. Через нее они оплатили топливо на АЗС на 4 072 рубля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность и задержали подозреваемого - неработающего 34-летний липчанина. Расследование проводит отдел полиции №2 Липецка.

За прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, 19 декабря прошлого года из специализированного магазина областного центра украли бутылку шампанского. Сотрудники полиции установили предполагаемого вора. Им оказался неработающий ранее судимый 36-летний липчанин.