2019-01-16T10:53:00+03:00
Происшествия

В Липецке неизвестный отобрал телефон у пенсионерки и ранил в плечо мужчину

Подозреваемый - ранее судимый 39-летний бомж
Юлия КЛЮЕВА
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Подозреваемого заключили под стражуПодозреваемого заключили под стражуФото: Юлия КЛЮЕВА
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14 января в отдел полиции обратилась 60-летняя липчанка. По ее словам, утром 8 января у дома на площади Мира неизвестный отобрал у нее телефон, применив насилие. В этот же день с заявлением пришел 50-летний липчанин. Вечером 25 декабря в том же районе неизвестный похитил его куртку. При этом злодей пырнул мужчину ножом в левое плечо.

По информации регионального УМВД России по Липецкой области, по фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний неработающий бомж. Кстати, ранее его уже судили за кражи, грабежи.

Подозреваемого заключили под стражу. Выясняется, причастен ли он к другим аналогичным претуплениям в городе.

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