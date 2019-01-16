2019-01-16T11:49:19+03:00
Общество

"Липецкпассажиртранс" заплатит 50 тыс. рублей штрафа

Предприятие Липецка не заключило договоры с водителями автобусов
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Предприятие оштрафовано на 50 тыс. рублейПредприятие оштрафовано на 50 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Липецка совместно с УГАДН по Липецкой области в августе прошлого года провела проверку МУП "Липецкпассажиртранс". В ходе проверки были выявили нарушения, связанные с ненадлежащим оформлением трудовых правоотношений с водителями транспортных средств. Прокурор потребовал их устранить. Через некоторое время от предприятия пришел ответ, мол, нарушения исправлены.

Однако, в ноябре выяснилось, что договоры с водителями так и не заключили. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, согласно законодательству, требования прокурора должны быть исполнены в течение месяца. "Липецкпассажиртранс" этого не сделал. Прокурор возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении. "Липецкпассажиртранс" оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Талая вода с крыш заливает верхние этажи в домах Липецка
Липецкий «Центр коммунального обслуживания» задолжал рабочим 2.7 млн. рублей
Первый вице-губернатор Липецкой области ушел в отставку
В Липецке неизвестный отобрал телефон у пенсионерки и ранил в плечо мужчину
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Липчанин с чужой карты оплатил бензин на 4 тыс. рублей
Под Липецком "Фольксваген" сбил женщину: скончалась на месте
В страшной аварии под Воронежем погибли 8 человек, включая липчанина
Днем под Липецком две машины вылетели в кювет
В Липецке парень пытался вынести из магазина 28 шоколадок
Цены на продукты в Липецке за год выросли на 6.6%
Липчан просят не выкидывать старые елки в мусорные баки
Около 10 улиц Липецка на 3 дня останутся без воды
В 2018 году ВИЧ выявили у 166 липчан
В Липецкой области за декабрь браконьеры вырубили 13 елок и сосен
В Липецке отменят утренний рейс автобуса №8
В Липецке упал железный забор у стройки и придавил машины