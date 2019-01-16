"Липецкпассажиртранс" заплатит 50 тыс. рублей штрафа

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-16T11:49:19+03:00

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Прокуратура Липецка совместно с УГАДН по Липецкой области в августе прошлого года провела проверку МУП "Липецкпассажиртранс". В ходе проверки были выявили нарушения, связанные с ненадлежащим оформлением трудовых правоотношений с водителями транспортных средств. Прокурор потребовал их устранить. Через некоторое время от предприятия пришел ответ, мол, нарушения исправлены.

Однако, в ноябре выяснилось, что договоры с водителями так и не заключили. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, согласно законодательству, требования прокурора должны быть исполнены в течение месяца. "Липецкпассажиртранс" этого не сделал. Прокурор возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении. "Липецкпассажиртранс" оштрафовали на 50 тысяч рублей.