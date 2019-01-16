2019-01-16T12:29:51+03:00
Политика

Первый вице-губернатор Липецкой области ушел в отставку

Лия МУРАДЬЯН
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Юрий Божко ушел в отставкуЮрий Божко ушел в отставкуФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Слухи об отставке одного из самых давних высших чиновников областной администрации ходили давно. Многочисленные региональные каналы в Telegram «отправляли» Юрия Божко в отставку еще с осени прошлого года – сразу после отставки губернатора. В конце прошлой недели из неофициальных источников стало известно, что Юрий Божко написал заявление по собственному желанию. Но официально информацию не комментировали.

И вот теперь слухи подтвердились.

– Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал заявление своего первого заместителя Юрия Божко об увольнении по собственному желанию, – сообщает пресс-служба областной администрации.

Первый вице-губернатор покидает пост в конце этой недели – 18 января. Юрий Божко проработал в администрации Липецкой области с 2003 года. До этого он был главой Задонского района, а после депутатом облсовета. С июля 2003 года работал в должности заместителя руководителя области, курировал ЖКХ, экологию и строительство.

В декабре 2006 года Юрий Божко стал первым заместителем руководителя исполнительной власти региона и проработал в этой должности 13 лет. Всего в администрации региона вице-губернатор трудился чуть более 15 лет.

С уходом Юрия Божко временно исполнять обязанности первого зама губернатора будет заместитель главы региона Николай Тагинцев.

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