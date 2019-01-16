Липецкий «Центр коммунального обслуживания» задолжал рабочим 2.7 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-16T13:06:18+03:00

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В прокуратуру Левобережного района Липецка обратился сотрудник «Центра коммунального обслуживания», рабочий пожаловался, что ему не платят зарплату. В ходе проверки подтвердилось, что предприятие не платило работнику два месяца, в сентябре и октябре. В итоге образовалась задолженность 33 629,59 руб.

Кроме этого проверка показала, что были и другие факты невыплаты зарплат еще нескольким сотрудникам. Всего с января по октябрь 2018 года 62 рабочим задолжали 2 702 619 рублей.

После проверки прокурор возбудил в отношении «Центра коммунального обслуживания» административное дело за невыплату зарплат – по ч. 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на основании акта прокурорского реагирования юрлицо оштрафовали на 30 тыс. рублей. Прокуратура следит за ситуацией.