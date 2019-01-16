Талая вода с крыш заливает верхние этажи в домах Липецка
После снежных и морозных праздников в Липецк пришло тепло. Неустойчивая погода доставила липчанам множество проблем. А бездействие некоторых управляющих компаний усугубила ситуацию. Во многих домах города потекли крыши.
В домах Липецка протекают крыши.
Улица Неделина, Космонавтов, Меркулова, Семашко, район Матырского, Сырский Рудник – липчане выкладывают фотографии мокрых стен, воды, капающей с потолка в квартирах, и буквально кричат в соцсетях «Что делать? Помогите!». Многие пишут, что крыши протекают уже не первый год.
В Липецке протекают крыши домов
Липчанка Наталья живет на предпоследнем этаже 5-этажного дома. В ее квартире стены насквозь промокли. Потолок в комнатах в мокрых разводах.
- Улица Семашко, 6, протекает с 4 января, - пишет липчанка Наталья. – ЖЭК не реагирует, отправила жалобу в Жилищную инспекцию.
В Липецке протекают крыши домов
По словам Натальи, у соседей сверху протекает крыша. Вода стекает по стенам. У жильцов 2 и 3 этажей аналогичная ситуация в квартирах. С внешней стороны стены дома мокрые. В некоторых местах вода замерзает, образуется ледяной налет. Дом обслуживает ГУК «Привокзальная». В управляющей компании пообещали прояснить ситуацию позже.
В Липецке протекают крыши домов
Напомним, что часто на протекающие крыши жалуются жители Сырского Рудника. «КП-Липецк» неоднократно писала о доме №5 по улице Ударников. Там крыша протекает с 2013 года. Ее даже пытались ремонтировать, а жителям «мокрых» квартир возместили убытки за ремонт. Однако, в этом году история повторилась.
В Липецке протекают крыши домовФото: Юлия КЛЮЕВА