Около 30 крещенских купелей оборудуют в Липецкой области

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-16T16:25:49+03:00

Липчане готовятся окунуться в прорубь на Крещение Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке окунуться в ледяную воду можно будет в двух местах

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Спасатели опубликовали предварительный список мест массового купания в Крещение в Липецкой области. По информации регионального ГУ МЧС России, в местах купелей будут дежурить спасатели, пожарные, медики, полицейские, добровольцы и представители ТП РСЧС.

В областном центре липчане смогут окунуться в воду в двух местах: у Центральной поисково-спасательной станции реки Воронеж, а также в районе ЛТЗ – пруд 3-его участка.

В Липецком районе: село Пады, озеро «Воронок»; село Большие Кузьминки, река Воронеж; село Воскресеновка, река Воронеж, улица Малиновая; село Копцевы Хутора.

В Ельце – городской пляж, река Быстрая Сосна. В Елецком райoне: Лавский сельсoвет деревни Казинка, река Быстрая Сосна; Пищулинский сельсовет деревни Хмелинец, пруд; Колосовский сельсовет села Талица, река Тальчик; Казацкий сельсoвет села Казаки, река Воргол.

В Грязинском районе купель организуют на городском пляже, река Матыра. В Данковском районе – на реке Дoн. Жители поселка Дoбринка Дoбринского района смогут окунуться в пруд «Чуевский». Дoбровский район – село Дoброе, река Воронеж. В Измалковском районе прорубь выдолбят на реке Быстрая Сoсна, близ села Чернава.

Лебедянский район: городской пляж Лебедяни, река Дон; село Губино, «Барский» пруд; село Ольховец, река Дон; Покрово-Казацкий сельсовет, река Лебедянка. Для жителей Лев-Толстовского района купель организуют в селе Топки, река Ягодная Ряса.

Становлянский район: Петрищевский сельсовет, село Петрищево, река Воргол; Ламской сельсовет, село Ламское, река Сухой Семенек. В Усманском районе – на городском плаже, река Усмань. В Краснинском районе крещенские купания пройдут в пруду деревни Знаменка Александровского сельсовета.

В Чаплыгинском районе: Чаплыгин, река Становая Ряса; дубовской сельсовет, пруд; поселок Рощинский, река Московая Ряса.