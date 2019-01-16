2019-01-16T17:09:07+03:00
Общество

В ночь на четверг в Липецке до 15 градусов мороза

Днем без осадков
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью в Липецке морозы, а днем столбик термометра близится к нулюНочью в Липецке морозы, а днем столбик термометра близится к нулюФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 17 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток столбик термометра опустится до 12 градусов мороза. При прояснениях до -15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в регионе до 1 градуса ниже ноля. Скорость ветра увеличится до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт.ст.

В пятницу, 18 января, в Липецке облачно. Ночью возможен снег. Температура воздуха составит -5 градусов. Днем в областном центре около 0. Ночью и утром сильный юго-западный ветер. Порывы могут достигать 18 м/с. Днем 10-12 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 745 мм рт.ст.

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