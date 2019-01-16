Весенний паводок в Липецке может залить 769 домов

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-16T19:37:26+03:00

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На совещании в городском управлении по делам ГО и ЧС Липецка разработали план действий на случай паводка, который, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный. В случае сильного разлива рек в зону подтопления попадет часть города площадью 9 000 м2. В зоне риска – 769 домов, в которых живут 2500 человек.

Спасатели показали собравшимся кадры с квадрокоптера, сделанные в прошлом году, показали наиболее сложные участки. Самый сложный Каменный лог, помимо кустов и веток там остался строительный мусор, что может помешать воде. Подрядчики скоро должны все убрать. Непростая ситуация в районе улицы Скороходова, где рассыпаются каменные берега реки Липовки.

Участники дискуссии вспомнили и про старые ржавые гаражи, за которые мэрия взялась в прошлом году. В Каменном логу стоят 4 таких гаража и мешают пропуску паводковых вод. Если владельцы не объявятся, администрация сама снесет гаражи.

Также в зоне риска и район Ниженки, где нередко выходит из берегов Студеный ручей. Сейчас большой объем снега и воды накапливается в районе Орлиного лога, с потеплением все хлынет на Ниженку. Плотины из мусора, который обычно скапливается там, где ручей впадает в реку Воронеж, могут стать причиной подтопления.

Проблемой Октябрьского округа может стать пруд на третьем участке, куда стекают стоки с возвышенностей. В Левобережном округе нужно очистить Карасевский пруд и водоотводные каналы вдоль Озерной, Волжской, Зареченской и Земной улиц.

На борьбу с паводком нужны деньги. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участники совещания пришли к выводу, что нужно определиться с объемом финансирования и вынести на рассмотрение депутатам горсовета на февральской сессии. Отдельно липчан просят активно участвовать в субботниках и не захламлять территории у рек и ручьев.