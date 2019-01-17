В Липецке "Мерседес" сбил мужчину, а УАЗ - мальчика

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-17T09:28:18+03:00

Взрослого липчанина с травмами госпитализировали, а школьнику оказали помощь и отпустили

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 754 нарушения правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 96 водителей привлекли к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 362 раза автомобилисты превысили скорость во время движения.

Так, в минувшую среду, 16 января, в Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Тойота". Пострадал водитель последней машины. Его с травмой госпитализировали.

На улице Водопьянова водитель УАЗа наехал на 10-летнего мальчика. По предварительным данным, автолюбитель нарушил правила очередности проезда пешеходного перехода. Школьник получил травму. Медики оказали ему помощь, а после отпустили.

На улице Студеновской водитель "Мерседеса" вне пешеходного перехода сбил мужчину. Его с травмами госпитализировали.