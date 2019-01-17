В Липецке из магазина вынесли мотоблок

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-17T09:50:47+03:00

А у пенсионерки из кармана украли 5300 рублей

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В минувшую среду, 16 января, в отдел полиции Липецка облатился менеджер магазина. В своем заявлении он указал, что в этот день магазин по улице Космонавтов обокрали. Неизвестный вынес из торгового зала мотоблок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность предполагаемого вора. В краже подозревается неработающий 34-летний липчанин. Мужчину уже задержали. Расследование проводит городской отдел полиции №2.

Еще одно преступление произошло 11 января в селе Уткино Задонского района. Из кармана 71-летней пенсионерки неизвестные украли 5300 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемую - неработающую ранее судимую 60-летнюю женщину.