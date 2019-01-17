2019-01-17T11:29:57+03:00
Общество

В Липецке в районе ЛТЗ сосулька сбила кондиционер

Ледяная глыба попала точно в цель [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Огромная сосулька сбила кондиционерОгромная сосулька сбила кондиционер
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Липчане продолжают жаловаться на огромные сосульки, свисающие с крыш домов. Одна из таких ледяных глыб упала прямо на кондиционер. Конечно, жалко оборудование. Но что, если бы эта сосулька упала на человека?

- Был кондиционер, нет кондиционера. Точечное попадание, - подписал под фото липчанин Виталий.

Огромная сосулька сбила кондиционер

Огромная сосулька сбила кондиционер

Оказалось, что сосулька сбила кондиционер в районе Тракторостроителей, улица Жуковского, 24. Виталий рассказал "КП-Липецк", что он уже обращался по данной проблеме в управляющую компанию. Там ему ответили, что кондиционер не должен быть установлен на стене дома. Мол, если вы боитесь за сохранность кондиционера, снимите его. На вопрос, почему сосульки не сбили раньше, пока они были небольшого размера, сотрудники только развели руками. Домов много, специлисты не успевают.

Огромная сосулька сбила кондиционер

Огромная сосулька сбила кондиционер

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