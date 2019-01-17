В пятницу 8 улиц Липецка останутся без света

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-17T11:58:52+03:00

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В пятницу, 18 января, в Липецке ожидается отключение света. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на сетях электроснабжения проведут ремонтные работы. Из-за этого 8 улиц областного центра и садоводческое товарищество останутся без электричества.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в некоторых домах района Сокола. Без электроэнергии останутся жители улиц Стасова, Третьякова, Брюллова, Белорусская, Арсентьева, переулок Космический. На это же время элетричество пропадет на территории СНТ Сокол-2.

С 9 утра до 12 часов дня без света останутся некоторые жители Сырского Рудника. Электроэнергию отключат липчанам, проживающим в домах по улицам Геологическая и Монтажников.

За подробной информацией горожане могут обратиться в диспетчерскую ЛГЭКа по номерам 075 и 236- 075.