Через неделю кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-17T12:27:03+03:00

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В Липецке снова меняется схема движения кругового движения. На этот раз правила проезда меняют на площади Танкистов. С 26 января, кольцо у танка снова станет главной дорогой.

Во время ремонта Петровского моста у памятника Танкистам установили светорофы, которые продолжительное время определяли очередность проезда транспорта на кольце. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это была временная схема движения. Со следующей недели движущиеся по кольцу машины будут вновь иметь преимущество. В департаменте также добавили, что светофоры отключат и демонтируют.

Напомним, что 5 дней назад изменилась схема движения на пересечении улиц Катукова и Стаханова. Кольцо стало главным. Нововведение немного запутало водителей. Многие по привычке проезжали участок по старым правилам, не обращая внимания на знаки. Из-за этого на кольце произошло несколько аварий.