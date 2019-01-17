Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-17T12:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели предупреждают липчан об опасном ветре. Этой ночью, с 17 на 18 ноября, и с сохранением в первой половине дня пятницы, в Липецке и области ожидается усиление юго-западного ветра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, поывы могут достигать 19 м/с.

Напомним, в таких ситуациях лучше не выходить из зданий. Находясь на улице, следует спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае нельзя становиться у стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, а также под линией электропередач.

Спасатели просят липчан проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей, противопожарного водоснабжения, телефонной связи. Если начнутся скачки напряжения, следует обесточить все бытовые приборы в доме.