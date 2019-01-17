В Липецке на кольце 9 микрорайона столкнулись легковушки
Этим утром, 17 января, в Липецке произошла авария. Две машины столкнулись на кольце 9 микрорайона. ДТП случилось около 10 часов утра. Момент столкновения зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Запись выложили в сеть.
Автомобиль черного цвета двигался по кольцу в сторону Северного проезда. Прямо перед ним по улице Московской пронесся автомобиль. Отметим, что на этом участке кольцо является главной дорогой. Поэтому, согласно правилам дорожного движения, всех, кто съезжает с кольца, должны пропускать.
Видимо, плохой пример заразителен. Следом за автомобилем, который не пропустил водителя, помчалась белая машина. Она влетела прямо в бок черного автомобиля.
ДТП на кольце 9 микрорайона в Липецке.Водитель нарушил ПДД (Видео Саша Синельников)