2019-01-17T13:18:29+03:00
Происшествия

В Липецке на кольце 9 микрорайона столкнулись легковушки

Один из водителей нарушил правила дорожного движения [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария в ЛипецкеАвария в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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Этим утром, 17 января, в Липецке произошла авария. Две машины столкнулись на кольце 9 микрорайона. ДТП случилось около 10 часов утра. Момент столкновения зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Запись выложили в сеть.

Автомобиль черного цвета двигался по кольцу в сторону Северного проезда. Прямо перед ним по улице Московской пронесся автомобиль. Отметим, что на этом участке кольцо является главной дорогой. Поэтому, согласно правилам дорожного движения, всех, кто съезжает с кольца, должны пропускать.

Видимо, плохой пример заразителен. Следом за автомобилем, который не пропустил водителя, помчалась белая машина. Она влетела прямо в бок черного автомобиля.

ДТП на кольце 9 микрорайона в Липецке.Водитель нарушил ПДД (Видео Саша Синельников)

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