Игорь Артамонов пойдет на губернаторские выборы в Липецкой области

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-17T13:40:10+03:00

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В ходе пресс-конференции, после представления новых вице-губернаторов и отчета по основным сферам, врио главы Липецкой области Игорь Артамонов ответил на вопросы журналистов. Вопросы касались грядущих выборов, здравоохранения, образования, культуры, вывоза мусора, также было много вопросов из районов.

Врио губернатора заверил, что намерен идти на выборы, а иначе не было смысла сюда ехать и вносить какие-то кадровые изменения.

– Я приехал сюда не для того, чтобы просидеть до выборов и уйти, – ответил Игорь Артамонов. – Ни в каких политических партиях ранее не состоял, как идти на выборы, определюсь в ближайшее время.

Кстати, врио скоро станет полноправным жителем Липецкой области. Он уже отдал паспорт на перерегистрацию и в ближайшее время получит липецкую прописку.

Также журналисты поинтересовались мнением врио о многочисленных каналах в Telegram. Игорь Артамонов признался, что на первых порах читал «инсайды» анонимных блогеров, от чего у врио главы региона едва не пошатнулось здоровье – теперь не читает. По данным аналитиков врио губернатора, липецкие каналы Telegram читают журналисты и сотрудники администрации, а незаинтересованных липчан там нет. По прогнозу бывшего банкира, многие каналы исчерпают себя после выборов.