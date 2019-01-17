В ближайшие сутки в Липецке неблагоприятные метеоусловия

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-17T13:54:06+03:00

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На сайте ГУ МЧС России по Липецкой области вывесили экстренное предупреждение. С 18.00 17 января до 18.00 18 января ожидается повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Липецке и области.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют погоду с неблагоприятными метеоусловиями. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пойдет небольшой снег. Столбик термометра опустится до -8 градусов.

В светлое время суток в регионе снег и морось. Местами гололед. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст. Ночью оно будет падать, а днем без изменений.

Напомним, что спасатели предупредили липчан о сильном ветре. Ночью порывы могут достигать 19 м/с. Днем 7-12 м/с.