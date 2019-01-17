Суд приказал заменить ветхие окна в школе под Липецком

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-17T15:53:57+03:00

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В декабре 2017 года врокуратура выявила нарушение федерального санитарно-эпидемиологического законодательства в школе в селе Теплое Данковского района. Внимание прокурора привлекли старые оконные блоки в здании образовательного учреждения.

Ветхие деревянные рамы обнаружили в классах дошкольной группы, в том числе спальне и игровой комнате. А также в раздаточной. На 18 окнах учебного заведения сколы, трещины, ветхие оконные рамы. Конструкции не обеспечивают надлежащей теплоизоляции помещений, а также не позволяют проветривать классы.

Тогда прокуратура внесла в адрес учредителя школы - администрации района, представление. Через некоторое время пришел ответ, мол, оконные блоки заменят в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этого не произошло. Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать ответчиков заменить конструкции. Суд встал на сторону истца.