2019-01-17T15:53:57+03:00
Общество

Суд приказал заменить ветхие окна в школе под Липецком

Старые деревянные рамы не обеспечивают должную теплоизоляцию классов
Юлия КЛЮЕВА
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Школа под Липецком нуждается в замене оконных рамШкола под Липецком нуждается в замене оконных рамФото: "КП" Архив
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В декабре 2017 года врокуратура выявила нарушение федерального санитарно-эпидемиологического законодательства в школе в селе Теплое Данковского района. Внимание прокурора привлекли старые оконные блоки в здании образовательного учреждения.

Ветхие деревянные рамы обнаружили в классах дошкольной группы, в том числе спальне и игровой комнате. А также в раздаточной. На 18 окнах учебного заведения сколы, трещины, ветхие оконные рамы. Конструкции не обеспечивают надлежащей теплоизоляции помещений, а также не позволяют проветривать классы.

Тогда прокуратура внесла в адрес учредителя школы - администрации района, представление. Через некоторое время пришел ответ, мол, оконные блоки заменят в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этого не произошло. Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать ответчиков заменить конструкции. Суд встал на сторону истца.

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