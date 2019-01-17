2019-01-17T17:14:29+03:00
Общество

В Липецке сосулька упала на машину: треснуло лобовое стекло

Владелец авто собирается обращаться в суд [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото группы Елец. Новости городаФото группы Елец. Новости городаФото: соцсети
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На днях от сосулек и снега в Липецке пострадала машина. Владелец автомобиля - житель Ельца, приехавший в областной центр по делам. Как и остальные автомобилисты, он оставил машину под козырьком здания, рядом с надписью "Парковка для клиентов". На геолокации к фото даже отмечено место - Поперечный проезд.

Фото группы Елец. Новости города Фото: соцсети

Фото группы Елец. Новости городаФото: соцсети

Фото: соцсети

- Снег вместе с сосульками упал с крыши на козырек и далее на мою машину, - жалуется водитель в группе Елец. Новости города. - Собственник здания на связь так и не вышел. Вызвал полицию, жду бумаги для дальнейшего обращения в суд.

Фото группы Елец. Новости города Фото: соцсети

Фото группы Елец. Новости городаФото: соцсети

Фото: соцсети

От удара у машины треснуло лобовое стекло. Лед немного помял крышу. Мужчина призвал других автовладельцев чаще оглядываться на крыши домов и аккуратнее парковать свой транспорт.

Фото группы Елец. Новости города Фото: соцсети

Фото группы Елец. Новости городаФото: соцсети

Фото: соцсети

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