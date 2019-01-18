2019-01-18T09:40:43+03:00
Происшествия

В Липецке вторые сутки ищут пропавшую 13-летнюю школьницу

Валерия Сарафанова ушла в районе улицы Московской
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала школьницаПропала школьницаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке родственники, полиция и волонтеры вторые сутки ищут пропавшую школьницу. Как сообщает «Поиск пропавших детей», 13-летняя Сарафанова Валерия Борисовна пропала 16 января в районе улицы Московской. Последний раз девочку видели в 18.00. С тех пор о том, где она находится ничего не известно.

Приметы Валерии: на вид 13-14 лет, рост 155 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные средней длины.

Была одета: синяя короткая куртка с капюшоном, черные джинсы, серый свитер и черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел девочку после исчезновения, знает где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

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