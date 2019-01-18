В Липецке ночью сгорел автомобиль «Лексус»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-18T09:55:49+03:00

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Серьезный автопожар случился этой ночью, 18 января, на улице Ударников в Липецке. Там во дворе дома №8/3 сразу после полуночи загорелся автомобиль «Лексус». Заметив ночной пожар, очевидцы позвонили в «службу спасения». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, звонок поступил в 00.12 ночи.

На адрес направили одно отделение спасателей и добровольных дружинников. Огонь потушили, но спасти машину не удалось. Дорогая иномарка выгорела до основания кузова. К счастью, люди не пострадали. Что стали причиной пожара, теперь предстоит разобраться экспертам страховой компании.

Всего за сутки сотрудники МЧС в Липецкой области выезжали на 5 пожаров. Два из них произошли в Липецке и по одному в Хлевенском районе, Данкове и Ельце.