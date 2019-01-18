Липчанин украл у женщины кредитку, заправился и отоварился на 11600 рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-18T10:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области раскрыли кражу денег с банковской карты. В полицию пришла 45-летняя женщина и рассказала, что 16 января из квартире дома по улице Черокманова кто-то выкрал ее кредитную карту. В последствии с карты списали 11 600 рублей, которые потратили на автозаправке и в магазинах Ельца. Вора поймали сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 26-летний безработный житель Ельца.

Еще одну кражу, квартирную, раскрыли в Липецке. В квартиру 31-летнего липчанина по улице Левобережной зашли неизвестные и вынесли все, что имело хоть какую-то ценность: гриль, утюг, смартфон, зимнюю куртку и 2500 рублей.

Вора также задержали сотрудники ППС, под подозрение попал 32-летний бомж.