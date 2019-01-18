2019-01-18T10:20:20+03:00
Происшествия

Липчанин украл у женщины кредитку, заправился и отоварился на 11600 рублей

В Липецке раскрыли две кражи
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Воришек поймали в Липецке и ЕльцеВоришек поймали в Липецке и ЕльцеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области раскрыли кражу денег с банковской карты. В полицию пришла 45-летняя женщина и рассказала, что 16 января из квартире дома по улице Черокманова кто-то выкрал ее кредитную карту. В последствии с карты списали 11 600 рублей, которые потратили на автозаправке и в магазинах Ельца. Вора поймали сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 26-летний безработный житель Ельца.

Еще одну кражу, квартирную, раскрыли в Липецке. В квартиру 31-летнего липчанина по улице Левобережной зашли неизвестные и вынесли все, что имело хоть какую-то ценность: гриль, утюг, смартфон, зимнюю куртку и 2500 рублей.

Вора также задержали сотрудники ППС, под подозрение попал 32-летний бомж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке стали реже ходить автобусы по 6 маршрутам
Вода в купели на центральном пляже Липецка не соответствует нормам
В честь 65-летия региона в Липецке устроили концерт
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В двух районах Липецка из кранов может потечь зеленая вода
Под Липецком в ДТП пострадала 13-летняя девочка
В Липецке ночью сгорел автомобиль «Лексус»
В Липецке вторые сутки ищут пропавшую 13-летнюю школьницу
В Липецке сосулька упала на машину: треснуло лобовое стекло
После лечения анорексии в Москве близняшки вернулись в Липецк
Суд приказал заменить ветхие окна в школе под Липецком
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В ближайшие сутки в Липецке неблагоприятные метеоусловия
Игорь Артамонов пойдет на губернаторские выборы в Липецкой области
В Липецке на кольце 9 микрорайона столкнулись легковушки
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Через неделю кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой
В пятницу 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке в районе ЛТЗ сосулька сбила кондиционер
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
В Липецке пропал 57-летний мужчина на инвалидной коляске
Липецких близняшек с анорексией выписали из столичной клиники
В Липецке из магазина вынесли мотоблок
В Липецке "Мерседес" сбил мужчину, а УАЗ - мальчика
В Липецке сгорел подвал дома
Весенний паводок в Липецке может залить 769 домов