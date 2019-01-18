Под Липецком в ДТП пострадала 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-18T10:36:19+03:00

За сутки в области в ДТП пострадали 3 человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За сутки на дорогах области в двух авариях травмы получили 3 человека

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По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 17 января, на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали 3 человека.

Серьезное ДТП случилось вечером в Грязях. 21-летний водитель «Приоры» около 21.00 въехал в «Шевроле», за рулем которого был 33-летний мужчина. В авари пострадали две пассажирки иномарки – 39-летнюю женщину увезли в больницу, а 17-летней девушке оказали помощь и отпустили.

Еще одна несовершеннолетняя пострадала в Ельце. Авария случилась около 14.00 на улице Орджоникидце , где 44-летний водитель «Фольксвагена» не рассчитал дистанцию и въехал в «Ладу-Калину» с 35-летним водителем. В аварии серьезно пострадала 13-летняя пассажирка «Калины». Девочку с травмой увезли в больницу.

За те же сутки в области зарегистрировали 30 ДТП без пострадавших.