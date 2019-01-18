2019-01-18T10:36:19+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП пострадала 13-летняя девочка

За сутки на дорогах области в двух авариях травмы получили 3 человека
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За сутки в области в ДТП пострадали 3 человекаЗа сутки в области в ДТП пострадали 3 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 17 января, на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали 3 человека.

Серьезное ДТП случилось вечером в Грязях. 21-летний водитель «Приоры» около 21.00 въехал в «Шевроле», за рулем которого был 33-летний мужчина. В авари пострадали две пассажирки иномарки – 39-летнюю женщину увезли в больницу, а 17-летней девушке оказали помощь и отпустили.

Еще одна несовершеннолетняя пострадала в Ельце. Авария случилась около 14.00 на улице Орджоникидце , где 44-летний водитель «Фольксвагена» не рассчитал дистанцию и въехал в «Ладу-Калину» с 35-летним водителем. В аварии серьезно пострадала 13-летняя пассажирка «Калины». Девочку с травмой увезли в больницу.

За те же сутки в области зарегистрировали 30 ДТП без пострадавших.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке стали реже ходить автобусы по 6 маршрутам
Вода в купели на центральном пляже Липецка не соответствует нормам
В честь 65-летия региона в Липецке устроили концерт
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В двух районах Липецка из кранов может потечь зеленая вода
Липчанин украл у женщины кредитку, заправился и отоварился на 11600 рублей
В Липецке ночью сгорел автомобиль «Лексус»
В Липецке вторые сутки ищут пропавшую 13-летнюю школьницу
В Липецке сосулька упала на машину: треснуло лобовое стекло
После лечения анорексии в Москве близняшки вернулись в Липецк
Суд приказал заменить ветхие окна в школе под Липецком
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В ближайшие сутки в Липецке неблагоприятные метеоусловия
Игорь Артамонов пойдет на губернаторские выборы в Липецкой области
В Липецке на кольце 9 микрорайона столкнулись легковушки
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Через неделю кольцо у танка в Липецке станет главной дорогой
В пятницу 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке в районе ЛТЗ сосулька сбила кондиционер
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
В Липецке пропал 57-летний мужчина на инвалидной коляске
Липецких близняшек с анорексией выписали из столичной клиники
В Липецке из магазина вынесли мотоблок
В Липецке "Мерседес" сбил мужчину, а УАЗ - мальчика
В Липецке сгорел подвал дома
Весенний паводок в Липецке может залить 769 домов