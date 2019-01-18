2019-01-18T11:02:08+03:00
Общество

В двух районах Липецка из кранов может потечь зеленая вода

Коммунальщики проверяют трубы с помощью реагента
Лия МУРАДЬЯН
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Вода может окраситься в зеленыйВода может окраситься в зеленый
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В Липецке сотрудники «ЛГЭКа» проверяют систему отопления на целостность и незаконные подключения. Для этого 18 января в тепловую сеть, которая относится к котельным «Северный рудник» и «Подгорное», добавили красящий реагент уранин А. Он окрашивает воду в ярок-зеленый цвет.

К указанным котельным подключены дома на улицах Северный рудник и Крайняя. Жителям домов нужно внимательно следить за системой отопления. Если кто заметит зеленые подтеки, лужи, подтопление подвалов зеленой водой или крашенная вода потечет из кранов, нужно звонить по телефонам: 23-28-84, 23-28-81.

Как пояснили в пресс-службе компании, данные жилые дома отапливаются химически подготовленной водой, которую можно использовать только для отопления – центрального горячего водоснабжения там нет. Использовать воду с отопительной системы вместо горячей запрещено.

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