2019-01-18T11:13:10+03:00
Общество

Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительское поведение россиян на новогодних каникулах
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Структура «новогодних» трат претерпевает заметные изменения. Все чаще, покупая продукты, россияне отдают предпочтение небольшим продуктовым магазинам. Не популярно в новогодние каникулы приобретение одежды и обуви (8,4% новогодних трат).

В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тыс. руб. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 5% и составил 1300–1350 руб. В категории «гостиницы и отели» средний чек увеличился на 13%, и рост трат связан не со стоимостью номеров. Постояльцы отелей потратили в два раза больше, чем в 2018 году, на активный отдых и СПА.

География поездок россиян в новогодний период весьма обширна. В 2019 году транзакции по картам ПАО Сбербанк проводились в 169 странах, в том числе в Зимбабве, на Арубе, островах Кука.

Лидер рейтинга самых популярных стран для новогоднего отдыха россиян — Республика Беларусь.

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