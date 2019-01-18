В честь 65-летия региона в Липецке устроили концерт

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-18T12:16:08+03:00

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В эту пятницу, 18 января, в Липецком театре драмы имени Л. Н. Толстого состоялся большой праздничный концерт в честь 65-летия образования региона. Для липчан выступил ансамбль Казаки России. Артисты устроили красочное представление, и ярко завершили свое выступление выстрелом из пушки. На сцену вышел камерный хор и другие коллективы не только Липецкой, но и Воронежской, Курской, Тамбовской и Московской области.

Липецкой области 65 лет!Фото: Кирилл Мишин

Липецкой области 65 лет!Фото: Кирилл Мишин

Перед концертом прошла торжественная часть, на которой выступили Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Вместе с ним на сцену вышел полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, который приехал в регион в рамках рабочего визита. Он поздравил липчан с юбилеем региона. Отметил, что липчане по праву могут гордиться своей областью.

Липецкой области 65 лет!Фото: Кирилл Мишин

-Наша область молода, но сколько уже сделано, какой большой путь пройден вами - жителями области, - обратился врио к пристутствующим. - Мы строили комбинат, мы улучшали сельское хозяйство. Мы можем гордиться теми достижениями, которые у нас есть. Таких сельских районов очень трудно найти в России. Я горжусь, что именно мне доверили руководить областью. Это большая ответственность. Я очень надеюсь, что мы вместе с вами с ней справимся. Главное богатство - это люди.

Липецкой области 65 лет!Фото: Кирилл Мишин

Юбилей Липецкой области. Казаки России.

Празднование будет длиться сегодня весь. В 20:00 на площади Соборной всех жителей и гостей регионального центра ждёт салют. Всего за год планируется провести более полусотни мероприятий в честь юбилея области.