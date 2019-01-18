Вода в купели на центральном пляже Липецка не соответствует нормам
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проверили воду в местах, предназначенных для крещенских купаний. Обследованы более 50 мест. В большинстве случаев результаты санитарно-химических и микробиологических показателей соответствуют нормам.
Однако, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в некоторых населенных пунктах региона качество воды не соответствует микробиологическим показателям: источник «Меланьин» в деревне Царевка Елецкого района, колодец села Шовское Лебедянского района, родники в селах Боровое и Сторожевое Усманского района, прорубь городского пляжа в Усмани.
В Липецке пробы воды взяли в купели Свято-Успенского монастыря, в пруду 3-его участка ЛТЗ, в купели реки Воронеж в районе центрального пляжа. Не соответствует нормам вода в реке Воронеж. Мэру Липецка выдали предписание информировать население о качестве воды и ограничить пользование прорубью в районе центрального пляжа.