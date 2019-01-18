2019-01-18T12:25:52+03:00
Общество

Вода в купели на центральном пляже Липецка не соответствует нормам

Она не отвечает требованиям микробиологической безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке забраковали воду в реке Воронеж в районе центрального пляжаВ Липецке забраковали воду в реке Воронеж в районе центрального пляжаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проверили воду в местах, предназначенных для крещенских купаний. Обследованы более 50 мест. В большинстве случаев результаты санитарно-химических и микробиологических показателей соответствуют нормам.

Однако, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в некоторых населенных пунктах региона качество воды не соответствует микробиологическим показателям: источник «Меланьин» в деревне Царевка Елецкого района, колодец села Шовское Лебедянского района, родники в селах Боровое и Сторожевое Усманского района, прорубь городского пляжа в Усмани.

В Липецке пробы воды взяли в купели Свято-Успенского монастыря, в пруду 3-его участка ЛТЗ, в купели реки Воронеж в районе центрального пляжа. Не соответствует нормам вода в реке Воронеж. Мэру Липецка выдали предписание информировать население о качестве воды и ограничить пользование прорубью в районе центрального пляжа.

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