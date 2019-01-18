В Липецке стали реже ходить автобусы по 6 маршрутам

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-18T12:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 18 января, в Липецке незначительно сократится выпуск некоторых автобусов. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, это произойдет из-за празднования 65-летия области. Транспорт направят обслуживать торжественные мероприятия.

Так, сократится выпуск автобусов №2Т, 8, 24, 24А, 26 и 27. За более подробной информацией липчане могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 31-80-15.

Напомним, что в эту пятницу в городе проходят праздничные мероприятия в честь юбилея Липецкой области. Развлекательная программа стартует в 13.30 на Соборной площади и Городище. С 16.00 на Соборной площади состоится выступление липецких и приглашенных групп из соседних регионов. В 20.00 там прогремит праздничный салют.