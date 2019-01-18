Пропавшая в Липецке 13-летняя школьница нашлась

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-18T15:16:02+03:00

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В Липецке благополучно завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала два дня назад, 16 января, в районе улицы Московской. Волонтеры липецкого «Поиска пропавших детей» сообщают, что девочка найдена живой и здоровой. Также волонтеры выражают благодарность позвонившему им свидетелю.

Отметим, что сейчас в Липецкой области остается не найденным 57-летний Шуваев Александр Александрович. Мужчина на инвалидном кресле пропал 8 декабря на улице Московской в районе остановки ЛГТУ на улице Московской.

На момент исчезновения Шуваев был одет в зеленый пуховик, черную шапку, коричневые вязаные перчатки и темный свитер.

Особая примета: нет обеих ног до колена, мужчина передвигается на инвалидной коляске.

Просьба ко всем, кто видел Александра Шуваева после исчезновения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru.