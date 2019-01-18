Прокуратура закрыла мусорный полигон «Орлиный лог» в Липецке

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-18T16:37:48+03:00

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В Липецке сотрудники природоохранной прокуратуры выехали с проверкой на территорию полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог». Известно, что земельный участок под свалкой принадлежит городу, его передали в бессрочное пользование городскому управлению благоустройства. По состоянию на 2018 год на полигоне было 2 516 661,5 т отходов. Об был переполнен уже в 2017 году, и не должен был использоваться.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе выездного обследования полигона нашли факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города. То есть на переполненную свалку для строительных отходов незаконно свозили другой мусор, не строительный.

На управление благоустройства и его руководителя завели сразу два административных дела: нарушение экологических требований и деятельность без специального разрешения – статьи 8.2 и 19.20 КоАП РФ.

По первой статье Роспотребнадзор оштрафовал управление и руководителя на 110 000 рублей. Дело по статье 19.20 еще рассматривается, по нему предусмотрены штрафы для юрлиц от 170 до 250 тысяч рублей.

Одновременно в адрес начальника управления и мэра города внесли представления с требованием устранить все нарушения. В итоге незаконную эксплуатацию полигона прекратили, двух должностных лиц наказали. Кроме этого прокуратура через суд намерена обязать мэрию рекультивировать землю под полигоном.