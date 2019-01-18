Под Липецком «УАЗ» вылетел с трассы в кювет

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-18T16:17:41+03:00

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Авария с участием отечественного внедорожника произошла в Задонском районе Липецкой области. Там на трассе возле села Калабино вылетел с дороги «УАЗ». Вероятно водитель не справился с управлением и машина угодила в кювет.

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на помощь к водителю выехали сотрудники пожарно-спасательного поста №27.

Внедорожник вытащили из снежного плена, водителя обогрели. К счастью, в аварии никто не пострадал. Внедорожник вытащили из снежного плена, водителя обогрели. К счастью, в аварии никто не пострадал. Напомним, что за прошлые сутки на дорогах области в двух ДТП пострадали 3 человека. Аварий без пострадавших зарегистрировали 30.