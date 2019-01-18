Спасатели подготовили проруби Липецкой области для крещенских купаний

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-18T17:08:03+03:00

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В Липецкой области сотрудники областного управления государственной противопожарной спасательной службы подготовили все проруби к крещенским купаниям. Спасатели и водолазы расчистили дно водоемов, подготовили ограждения и безопасный сход в воду. Также оборудовали места, где можно переодеться и обогреться.

Проруби подготовили к КрещениюФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Спасатели будут дежурить у купелей круглосуточно. Как сообщили в пресс-службе управления, за безопасностью будут следить спасатели, водолазы, медсестры поисково-спасательных служб на водных объектах, пожарные-спасатели отдельных пожарно-спасательных постов и спасатели аварийно-спасательного отряда.

Проруби подготовили к КрещениюФото: УГПСС Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

Напомним, что главную крещенскую прорубь на Центральном пляже Липецка подготовили в четверг, 17 января. Там прорубили лед на глубине 130-14 см., основание купели – 2.3 на 5 метров. Кроме того в проруби впервые поставили деревянную чашу с двумя спусками и подъемами – в воду можно будет заходить по двое, что должно сократить очередь.

В Липецке ледяные иордани официально откроются в 22.30, именно в это время святят воду. Также напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует окунаться в воду на Центральном пляже.