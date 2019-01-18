В Липецке украли более 14 канализационных люков на дороге

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-18T17:25:49+03:00

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В Липецке поймали похитителей канализационных люков. Ночью сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что кто-то снимает крышки люков на дороге по улице Звездной.

Росгвардейцы сразу поехали на адрес, где и застали двоих мужчин непосредственно в момент преступления. Наплевав на безопасность людей и машин, который могли провалиться в открытый люк, злодеи усердно тырили металл.

Воры попытались сбежать от сотрудников Росгвардии, но безуспешно – силовики похитителей, естественно, догнали. В машине, на которой передвигались воры, нашли еще 14 люков.

Как сообщили в областной пресс-службе Росгвардии, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, злоумышленников передали сотрудникам полиции. По факту кражи завели уголовное дело. Люки вернули на место, к счастью, провалиться в открытый коллектор никто не успел.