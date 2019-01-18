Липчанина на инвалидном кресле нашли в Воронеже

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-18T19:03:49+03:00

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Найден 57-летний инвалид, пропавший в начале декабря 2018 года. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», липчанина Шуваева Александра Александровича обнаружили в Воронеже. Мужчина жив.

К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Черномезье». Александра нашли благодаря ориентировке и сообщениям в СМИ. Он находился у Галереи Чижова. Просил милостыню на своей инвалидной коляске. Жители города узнали его и сообщили в отряд. Волонтеры передали мужчину в руки правоохранителей.

- Спасибо всем волонтерам и неравнодушным людям, я сестра Александра, - пишет липчанка Надежда в соцсетях. – Сегодня мне позвонили с Воронежа, он находится там. Побирается. Я с ним разговаривала. Женщина, проходившая мимо, узнала его и подошла. Он попросил набрать мой номер. Теперь этим будет заниматься полиция, по своей воле его туда увезли или нет.