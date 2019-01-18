Жители зря жалуются на нерасчищенные дороги в Усманском районе

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-18T19:38:49+03:00

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В редакцию «КП-Липецк» обратился житель Усманского района Иван. Он пожаловался на некачественную уборку снега в селе Поддубровка. По словам местного жителя, дороги в селе завалены снегом. Трактор хоть и проезжает по улицам, однако, толку от этого мало. Больше всего Ивана беспокоит, что местные жители вынуждены переходить на другой берег реки по льду, так как пешеходный мостик весь в снегу. В той части села находится магазин и остановка.

Корреспондент «КП-Липецк» связался с главой Поддубровского сельского поселения Анатолием Атапиным. Он очень удивился, что в редакцию пожаловались на плохую уборку улиц. По его словам, заявок от местных жителей в администрацию не поступало. Анатолий Атапин пообещал корреспонденту лично съездить в село. Проверить, как работает техника, в каком состоянии дороги.

- Проехал, посмотрел, никакой необходимости чистить улицы еще раз нет, - ответил глава. - Дороги хорошие, машины ездят, люди ходят, никаких вопросов. На пешеходном мостике вытоптана тропинка, по ней и ходят местные жители.