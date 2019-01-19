2019-01-19T15:07:21+03:00
Происшествия

В крупном пожаре в Липецке сгорел склад строительных материалов

С огнем боролись 6 отделений пожарных [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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На Трубном сгорел склад. Фото: Дарья СтебеневаНа Трубном сгорел склад. Фото: Дарья СтебеневаФото: предоставлено читателем.
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Крупный пожар произошел этим утром, 19 января, в районе Трубного проезда в Липецке. Там в здании №6а загорелся склад строительных материалов. Сообщение по пожаре поступило в МЧС в 10.30 утра.

Пожар на складе на Трубном в Липецке.Видео: Дарья Стебенева

Огонь распространился за считанные секунды. К моменту прибытия пожарных расчетов, район окутали клубы густого черного дыма, языки пламени охватили практически все здание, высотой около четырех метров.

С огнем боролись 6 отделений пожарных и спасателей. Несмотря на всю сложность, распространение огня удалось остановить и вскоре пожар ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил строительные материалы. К счастью, обошлось без жертв – в пожаре никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснить экспертам.

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