2019-01-19T15:33:06+03:00
Общество

Празднование юбилея Липецкой области завершилось красочным фейерверком

В качестве подарка липчанам компенсировали отсутствие новогоднего салюта [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Финал празднования юбилея Липецкой областиФинал празднования юбилея Липецкой областиФото: Кирилл Мишин
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18 января жители региона весь день отмечали юбилей Липецкой области. Ближе к вечеру, после концертов, спортивных соревнований и других мероприятий, на Соборной площади выступали кавер-группы из Липецка и Тамбова.

Финал празднования юбилея Липецкой области Фото: Кирилл Мишин

Финал празднования юбилея Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

В 19.00 на площадь начали стягиваться сотни людей и началась жаркая дискотека – многие снимали куртки и зажигали под любимые песни.

Финал празднования юбилея Липецкой области Фото: Кирилл Мишин

Финал празднования юбилея Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Особую атмосферу добавляли костры по периметру площади. Правда один минус – запах дыма быстро впитывается в одежду. Но липчанам это не мешало, люди толпились у костров, чтобы согреться или сделать атмосферные фото.

Финал празднования юбилея Липецкой области Фото: Кирилл Мишин

Финал празднования юбилея Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

В 20:00 на сцену вышел врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Он поздравил жителей региона с юбилеем и выразил надежду, что сюрприз в виде салюта всем понравится.

Финал празднования юбилея Липецкой области Фото: Кирилл Мишин

Финал празднования юбилея Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

– Я хочу еще раз поздравить вас с праздником, с юбилеем область и посмотреть сегодня тот подарок, который мы для вас еще оставили – обратился к собравшимся врио главы. – Это салют. За него боролись. У нас не было большого салюта на новый год, но в этот вечер он будет.

Финал празднования юбилея Липецкой области Фото: Кирилл Мишин

Финал празднования юбилея Липецкой областиФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Так и было: салют запускали сразу из трех точек, благодаря чему вся площадь на 7 минут озарилась яркими вспышками.

Праздничный салют в честь юбилея Липецкой области!.

Подарок с лихвой компенсировал отсутствие фейерверка на Новый год. Взрослые и дети были в восторге, многие отметили, что это один из лучших салютов в Липецке за все время.

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