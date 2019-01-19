В Липецке водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 18:05 2019-01-19T18:05:06+03:00

За день в области произошли три аварии Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Смертельная авария произошла этим днем, 19 января, на улице Октябрьской в Липецке. Все случилось около полудня у дома №3. По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2112» въехал в припаркованный грузовик «Исузу».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия выезжали спасатели городского управления ГО и ЧС. Как стало известно, в результате аварии водитель отечественной легковушки погиб. Также серьезно пострадал пассажир «ВАЗа». В подробностях и причинах аварии разбирались автоинспекторы.

Всего за субботу спасатели выезжали на три аварии. Так в 10.49 утра на трассе между селами Среднее и Добринка вылетел в кювет «Шевроле Ланос» – никто не пострадал. А в 10.35 на платном участке трассы «Дон» в Становлянском районе съехал в кювет и опрокинулся грузовик МАН – пострадал один человек.