2019-01-20T11:54:10+03:00
Общество

В районе Липецкой области наледь на крыше дома культуры угрожала жизни школьников

Руководителя ДК привлекут к ответственности
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Прокуратура Измалковского района проверила, как чистят крыши от снега и наледи на зданиях, мимо которых школьники ежедневно ходят в образовательные учреждения.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, наледь на кровле Межпоселенческого центра культуры и досуга создавала реальную угрозу здоровью пешеходов, включая ребят, которые ходили мимо этого здания в Измалковскую школу.

По результатам проверки в отношении директора дома культуры прокурор возбудил дело об административном правонарушении. В адрес указанного должностного лица внесено представление.

Напоминаем, что за нечистку крыш, карнизов, водостоков, навесов от снега, наледи, сосулек собственникам грозит штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей для граждан, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 10 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

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