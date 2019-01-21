2019-01-21T08:55:40+03:00
Происшествия

Рецидивист из Орла обворовал дальнобойщика в Липецкой области

За сутки в регионе поймали трех воров
Лия МУРАДЬЯН
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В области раскрыли три прошлогодние кражиВ области раскрыли три прошлогодние кражиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области сотрудники полиции раскрыли кражу из фуры, которая произошла еще в апреле прошлого года. Тогда в Измалковском районе из грузового автомобиля «ДАФ» пропал сотовый телефон. Спустя почти 10 месяцев вора вычислили – им оказался безработный судимый житель Орловской области.

Еще одну автокражу раскрыли в самом Липецке. Преступление также произошло в начале прошлого года. 30 марта из автомобиля «Шевроле Нива» у 41-летней женщины вытащили видеорегистратор. Под подозрение попал безработный и судимый 27-летний житель Липецка.

Кроме этого в городе раскрыли карманную кражу, которая произошла почти год назад – 2 февраля. В тот день у 21-летней девушки вытащили кошелек, в котором были 5100 рублей и банковская карта. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 35-летняя безработная женщина из Тамбовской области.

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