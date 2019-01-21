Ночью в Липецке сгорел подвал – пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-21T09:26:01+03:00

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Трагический пожар произошел поздним вечером 20 января на улице Краснознаменной в Липецке. Там в многоквартирном доме №27 около одиннадцати вечера загорелся подвал. Заметив пожар, жильцы позвонили в «службу спасения».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 23.12. Поскольку дом многоквартирный, огонь мог быстро распространиться по этажам. Поэтому на место происшествия оперативно выехали сразу 4 отделения пожарных и спасателей, а также автолестница на случай эвакуации.

На месте выяснилось, что пожар начался с мусора, который лежал в подвале. К несчастью, в огне пострадал один человек. Пожар успел распространиться на площади 3 м2 – сгорел мусор. Из-за чего начался пожар, выясняют эксперты. По факту ЧП с пострадавшим проходит проверка.