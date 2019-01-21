2019-01-21T09:54:33+03:00
Происшествия

Избиение человека на парковке в Липецке попало на камеру

Лежащего мужчину били ногами в 26 микрорайоне [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке женщина стала свидетелем избиения человека на парковке. По словам автора ролика, все произошло в 26 микрорайоне города вечером 19 января. На записи видно, как двое мужчин пинают ногами лежащего на снегу человека. Потерпевший даже не сопротивляется – избитый сворачивается в клубок, закрывая голову от ударов.

Двое на одного: в Липецке избили лежачего человека.

Все происходит на глазах у прохожих. Мимо идут люди, некоторые ненадолго останавливаются и очевидно пытаются разобраться, в чем дело, а после уходят. Автор ролика удивляется равнодушию прохожих, которые не вступаются за избитого человека.

Но пользователи в комментариях поинтересовались, почему сама свидетельница принялась снимать избиение на камеру вместо того, чтобы вызвать на место полицию. Что произошло до этого и почему избитый лежит на снегу, автор записи не видела.

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