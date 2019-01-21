Появилось видео последствий смертельной аварии с грузовиком в Липецке

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-21T10:19:52+03:00

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В Липецке очевидцы сняли на камеру последствия смертельной аварии с грузовиком, которая произошла 19 января. Напомним, ДТП случилось у дома №3 на улице Октябрьской. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2112» на скорости влетел в стоящий на дороге грузовой автомобиль «Исузу».

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Удар был такой силы, что «ВАЗ» почти на половину кузова ушел под грузовик. Машина превратилась у груду металла. В этой аварии сам водитель «двенадцатой» получил смертельную травму, также серьезно пострадал пассажир легковушки. На место происшествия выезжали спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. Они вытащили из искореженной машины тело водителя, а также пострадавшего пассажира, которого передали бригаде «Скорой».