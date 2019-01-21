В Крещенскую ночь в проруби окунулись 3.7 тысяч липчан

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-21T10:42:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным администрации Липецка, всего в Крещенскую ночь в проруби и купели города окунулись около 37000 человек. Для крещенский купаний в Липецке обустроили три места: на Центральном пляже, на территориях Свято-Успенского монастыря и на пруду 3-го участка в районе ЛТЗ.

Напомним, что основная часть желающих совершить православный обряд собралась на Центральном пляже. По данным спасателей, уже к часу ночи там в прорубь окунулись около 2000 человек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 500 человек пришли к иордани в районе ЛТЗ.

На каждом участке дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции. Желающих угощали горячим чаем и отогревали в специально оборудованных местах. Ни на одной из купелей никаких происшествий не было.

– Благодаря четким и слаженным действиям профильных служб нам удалось избежать происшествий на воде и берегу, – сказал заместитель мэра Липецка Евгений Павлов.