2019-01-21T10:42:19+03:00
Общество

В Крещенскую ночь в проруби окунулись 3.7 тысяч липчан

В иордань ну пруду третьего участка искупались 500 человек
Лия МУРАДЬЯН
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На Крещение в прорубь окунулись тысячи липчанНа Крещение в прорубь окунулись тысячи липчанФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным администрации Липецка, всего в Крещенскую ночь в проруби и купели города окунулись около 37000 человек. Для крещенский купаний в Липецке обустроили три места: на Центральном пляже, на территориях Свято-Успенского монастыря и на пруду 3-го участка в районе ЛТЗ.

Напомним, что основная часть желающих совершить православный обряд собралась на Центральном пляже. По данным спасателей, уже к часу ночи там в прорубь окунулись около 2000 человек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 500 человек пришли к иордани в районе ЛТЗ.

На каждом участке дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции. Желающих угощали горячим чаем и отогревали в специально оборудованных местах. Ни на одной из купелей никаких происшествий не было.

– Благодаря четким и слаженным действиям профильных служб нам удалось избежать происшествий на воде и берегу, – сказал заместитель мэра Липецка Евгений Павлов.

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