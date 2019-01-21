В Липецке на улице Космонавтов сбили 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-21T11:44:38+03:00

За три дня на дорогах пострадали 7 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За выходные на дорогах области в 7 ДТП пострадали 7 человек и 1 погиб

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По данным регионального ГИБДД, за выходные, с 18 по 20 января, на дорогах Липецкой области произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 7 человек и один погиб. Так 18 января около 18.00 на улице Студеновской 29-летний водитель «Газели» сбил на дороге 45-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу не по «зебре» – ему увезли в больницу.

В тот же день на трассе «Дон» в Становлянском районе около 18.30 53-летний водитель «Ниссана» въехал в стоящий «КамАЗ», за рулем которого был 49-летний мужчина. Водитель иномарки с многочисленными травмами попал в больницу.

Также стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Октябрьской улице днем 19 января. Как выяснилось, за рулем «ВАЗа» был 42-летний мужчина. Он въехал сначала в «Исузу», а затем в грузовую «Газель». Напомним, водитель легковушки погиб на месте, его 43-летний пассажир попал в больницу.

В тот же день на трассе «Дон» в Становлянском районе в 10.00 34-летний водитель «МАНа» въехал в бордюр и перевернулся. Водителя увезли на «Скорой».

В последнем ДТП пострадал пешеход. Авария случилась вечером 20 января в Липецке. В 20.30 на улице Космонавтов 21-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил 18-летнего парня, который попал в больницу.

ДТП без пострадавших в Липецкой области за тот же период зарегистрировали 58.