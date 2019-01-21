В Липецке пенсионерка вышла погулять на пару часов и пропала на сутки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-21T12:03:12+03:00

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В выходные в Липецке пропала 78-летняя пенсионерка. Бобровская Валентина Михайловна ушла из дома 19 января. Ее искали родственники, полиция и волонтеры.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», сигнал о пропаже липчанки поступил им 20 января в 4.14 утра от правоохранителей. Оказалось, что в прошедшую субботу около 4 часов вечера пенсионерка вышла из дома прогуляться, но домой не вернулась. Волонтеры обзвонили больницы. Туда бабушка не поступала.

В 6.30 участники отряда начали патрулировать улицы. 6 человек обошли близлежащие круглосуточные магазины. В районе железнодорожного вокзала волонтерам сообщили, что видели похожую женщину около 19.00.

- В 11.20 подключаем ориентировки, на месте работают 14 человек, разбившись на 5 групп, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - В 11.40 одна из поисковых групп во время патруля замечает нашу пропавшую, которая пытается перейти проезжую часть в неположенном месте.

Липчанка подтвердила свою фамилию и имя. Однако, по ее словам, она не терялась. Женщина думала, что ее не было дома несколько часов. Также она добавила, что напрасно подняли тревогу.