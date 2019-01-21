2019-01-21T13:21:02+03:00
Общество

Липчанка не пускала маленького племянника в квартиру, доставшуюся ему по наследству

В Липецке судебные приставы помогли вернуть помещение, а также взыскали с должницы 5 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка не пускала в квартиру собственного племянникаЛипчанка не пускала в квартиру собственного племянникаФото: Служба судебных приставов
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В Липецке мальчику в наследство от отца досталась однокомнатная квартира. Согласно решению суда, родная тетя ребенка должна была передать матери наследника ключи от помещения, чтобы та сделала дубликат. Прошло 10 дней – срок, в течение которого липчанка должна была исполнить решение суда. Должница этого не сделала. Также она не освободила квартиру от принадлежащей ей мебели и вещей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, судебный пристав неоднократно требовал исполнить должницу решение суда. Женщина и это проигнорировала.

Тогда 16 января пристав-исполнитель выехал на место и исполнил решение суда в полном объеме. Кроме того, с должницы взыскали исполнительный сбор – 5 тысяч рублей.

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