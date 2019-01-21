Липчанка не пускала маленького племянника в квартиру, доставшуюся ему по наследству
В Липецке мальчику в наследство от отца досталась однокомнатная квартира. Согласно решению суда, родная тетя ребенка должна была передать матери наследника ключи от помещения, чтобы та сделала дубликат. Прошло 10 дней – срок, в течение которого липчанка должна была исполнить решение суда. Должница этого не сделала. Также она не освободила квартиру от принадлежащей ей мебели и вещей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, судебный пристав неоднократно требовал исполнить должницу решение суда. Женщина и это проигнорировала.
Тогда 16 января пристав-исполнитель выехал на место и исполнил решение суда в полном объеме. Кроме того, с должницы взыскали исполнительный сбор – 5 тысяч рублей.