Липчанину отказались вернуть деньги за мебель с дефектами

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-21T13:42:24+03:00

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В магазине Липецка гражданин купил тумбу и 2 кресла за 55 161 рублей. Когда ему доставили мебель, покупатель обнаружил на ней дефекты. Гражданин обратился к продавцу, потребовал вернуть деньги за некачественный товар. На что предприниматель ответил, что это не дефекты, а норма.

Тогда покупатель обратился в ОКУ «Агентства содействия развитию торговой деятельности». Как сообщили в пресс-службе Учреждения, специалисты провели товароведческую экспертизу. Результат – множественные дефекты производственного характера. Гражданин предоставил экспертное заключение продавцу. Последний вернул деньги за мебель, но не за экспертизу. Тогда покупатель снова обратился в Учреждение. Специалисты составили исковое заявление и направили его в суд. Только так потребителю возвратили все затраты, а также выплатили моральный ущерб.