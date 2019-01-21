2019-01-21T13:50:15+03:00
Происшествия

Липчанин сорвался с пятого этажа при очистке сосулек с крыш

Спустя время после падения мужчина умер в больнице
Лия МУРАДЬЯН
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Идет доследственная проверкаИдет доследственная проверкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагически закончилась попытка очистить круша дома от сосулек на улице Первомайской в Липецке. Все случилось в пятницу, 18 января, днем с крыши четырехэтажного дома сорвался 38-летний мужчина.

Как раз в это время мимо проезжала машина «Скорой помощи», человека еще живого с многочисленными травмами увезли в больницу. Но, к несчастью, чуда не случилось – спустя несколько часов мужчина скончался в больнице в тот же день. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от сочетанной травмы тела.

По факту гибели в СК началась доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствию предстоит выяснить, работал ли погибший в управляющей компании, которая обслуживала дом и почему рабочий был на крыше без страховки.

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